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Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані

Події 09:53   11.08.2024
Олена Нагорна
Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані

Чотири КАБи скинула авіація РФ на прикордонне селище Козача Лопань Харківської області о 23:45 10 серпня, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Зруйновані об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури, пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь. На щастя, минулося без постраждалих“, – пише Задоренко.

За його словами, у селищі відсутній зв’язок і частково немає електроенергії – там, де вона була до останнього обстрілу. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також: Шість боїв на півночі Харківщини та авіаудар по прикордонню – зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 09:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири КАБи скинула авіація РФ на прикордонне селище Козача Лопань Харківської області о 23:45 10 серпня".