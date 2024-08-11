Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані

Чотири КАБи скинула авіація РФ на прикордонне селище Козача Лопань Харківської області о 23:45 10 серпня, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Зруйновані об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури, пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь. На щастя, минулося без постраждалих“, – пише Задоренко.

За його словами, у селищі відсутній зв’язок і частково немає електроенергії – там, де вона була до останнього обстрілу. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.