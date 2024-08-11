Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані
Чотири КАБи скинула авіація РФ на прикордонне селище Козача Лопань Харківської області о 23:45 10 серпня, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Зруйновані об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури, пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь. На щастя, минулося без постраждалих“, – пише Задоренко.
За його словами, у селищі відсутній зв’язок і частково немає електроенергії – там, де вона була до останнього обстрілу. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачі, КАБ, Казачья Лопань;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 09:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири КАБи скинула авіація РФ на прикордонне селище Козача Лопань Харківської області о 23:45 10 серпня".