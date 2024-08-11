Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины

Дом детского и юношеского творчества в Золочеве. Фото Виктора Коваленко

Один человек погиб за минувшие сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов. Оккупанты открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, били FPV-дронами и ракетами.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, под ударами были следующие населенные пункты:

▪️ В селе Лесная Стенка Купянского района в результате обстрела кассетным боеприпасом погиб гражданский мужчина, повреждены пять частных домов.

▪️ По поселку Золочев в 23:55 войска РФ нанесли два ракетных удара. Разрушены здание образовательного учреждения и девять частных домовладений. Без пострадавших.

▪️ В селах Куриловка и Митрофановка Купянского района в результате обстрелов повреждены по два жилых дома.

▪️ В селе Одноробовка Золочевской громады и в Купянске от артобстрела и удара FPV-дрона соответственно повреждены автомобили.

▪️ В поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела из РСЗО горит лесная подстилка.