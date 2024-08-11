Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины
Один человек погиб за минувшие сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов. Оккупанты открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, били FPV-дронами и ракетами.
По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, под ударами были следующие населенные пункты:
▪️ В селе Лесная Стенка Купянского района в результате обстрела кассетным боеприпасом погиб гражданский мужчина, повреждены пять частных домов.
▪️ По поселку Золочев в 23:55 войска РФ нанесли два ракетных удара. Разрушены здание образовательного учреждения и девять частных домовладений. Без пострадавших.
▪️ В селах Куриловка и Митрофановка Купянского района в результате обстрелов повреждены по два жилых дома.
▪️ В селе Одноробовка Золочевской громады и в Купянске от артобстрела и удара FPV-дрона соответственно повреждены автомобили.
▪️ В поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела из РСЗО горит лесная подстилка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, обстрелы, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 08:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб за минувшие сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов. Оккупанты открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, били FPV-дронами и ракетами.".