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Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:08   11.08.2024
Елена Нагорная
Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины Дом детского и юношеского творчества в Золочеве. Фото Виктора Коваленко

Один человек погиб за минувшие сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов. Оккупанты открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, били FPV-дронами и ракетами.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, под ударами были следующие населенные пункты:

▪️ В селе Лесная Стенка Купянского района в результате обстрела кассетным боеприпасом погиб гражданский мужчина, повреждены пять частных домов.

▪️ По поселку Золочев в 23:55 войска РФ нанесли два ракетных удара. Разрушены здание образовательного учреждения и девять частных домовладений. Без пострадавших.

▪️ В селах Куриловка и Митрофановка Купянского района в результате обстрелов повреждены по два жилых дома.

▪️ В селе Одноробовка Золочевской громады и в Купянске от артобстрела и удара FPV-дрона соответственно повреждены автомобили.

▪️ В поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела из РСЗО горит лесная подстилка.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб за минувшие сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов. Оккупанты открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, били FPV-дронами и ракетами.".