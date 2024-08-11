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Загиблий, удари по авто та лісова пожежа: Тимошко – про обстріли Харківщини

Події 08:08   11.08.2024
Олена Нагорна
Загиблий, удари по авто та лісова пожежа: Тимошко – про обстріли Харківщини Будинок дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів. Фото Віктора Коваленка

Одна людина загинула минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів. Окупанти відкривали вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, били FPV-дронами та ракетами.

За даними начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка, під ударами були наступні населені пункти:

▪️ У селі Лісна Стінка Куп’янського району внаслідок обстрілу касетним боєприпасом загинув цивільний чоловік, пошкоджені п’ять приватних будинків.

▪️ По селищу Золочів о 23:55 війська РФ завдали двох ракетних ударів. Зруйновані будівля освітнього закладу та дев’ять приватних домоволодінь. Без постраждалих.

▪️ У селах Курилівка та Митрофанівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджені по два житлові будинки.

▪️ У селі Одноробівка Золочівської громади та в Куп’янську від артобстрілу та удару FPV-дрона відповідно пошкоджені авто.

▪️ У селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горить лісова підстилка.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів. Окупанти відкривали вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, били FPV-дронами та ракетами".