Загиблий, удари по авто та лісова пожежа: Тимошко – про обстріли Харківщини

Будинок дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів. Фото Віктора Коваленка

Одна людина загинула минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів. Окупанти відкривали вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, били FPV-дронами та ракетами.

За даними начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка, під ударами були наступні населені пункти:

▪️ У селі Лісна Стінка Куп’янського району внаслідок обстрілу касетним боєприпасом загинув цивільний чоловік, пошкоджені п’ять приватних будинків.

▪️ По селищу Золочів о 23:55 війська РФ завдали двох ракетних ударів. Зруйновані будівля освітнього закладу та дев’ять приватних домоволодінь. Без постраждалих.

▪️ У селах Курилівка та Митрофанівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджені по два житлові будинки.

▪️ У селі Одноробівка Золочівської громади та в Куп’янську від артобстрілу та удару FPV-дрона відповідно пошкоджені авто.

▪️ У селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горить лісова підстилка.