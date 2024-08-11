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У Вовчанську ворог перегрупувався, біля Глибокого поповнює б/к – ОТУВ “Харків”

Події 10:15   11.08.2024
Олена Нагорна
У Вовчанську ворог перегрупувався, біля Глибокого поповнює б/к – ОТУВ “Харків” Фото: ОТУВ “Харків”

Обстановка на півночі Харківщини суттєвих змін не зазнала, повідомляє ОТУВ “Харків” у зведенні на 9:30.

“У Вовчанську ворог для забезпечення штурмових дій перегрупував штурмові загони 153-го танкового полку, також організував взаємодію між загоном «Шторм» і підрозділами 4-ї ДРШБр для спільного використання стрімів з БпЛА. У районах Глибокого та Липців окупанти розподіляють особовий склад по бойових позиціях, налагоджують логістику, зв’язок та поповнюють боєкомплект”, – інформують військові.

Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного удару, ймовірно з С-300, авіаудар чотирма КАБами, 39 ударів дронами-камікадзе і здійснив 403 обстріли українських позицій. З початку цієї доби триває одне боєзіткнення в районі Вовчанська.

Вбитими та пораненими за минулу добу супротивник втратив 116 солдатів. Знищено та пошкоджено 50 одиниць техніки: два танки, сім артсистем, 11 автомобілів, дев’ять одиниць спецтехніки та 21 БпЛА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі Харківщини суттєвих змін не зазнала, повідомляє ОТУВ “Харків” у зведенні на 9:30.".