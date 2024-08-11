Враг терроризирует Золочевщину, на утро было 30 поврежденных домов — ХОВА

По меньшей мере 30 частных домов было повреждено в Золочевской громаде по состоянию на утро, сообщил в эфире нацмарафона директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол.

По его словам, накануне громада страдала от обстрелов из артиллерии и РСЗО.

«Сейчас дома консервируют с помощью волонтерских организаций и специальных служб. Я думаю, что до утра все, что можно законсервировать, законсервируем», — сказал Сокол.

Дом детского и юношеского творчества в поселке Золочев, по которому враг нанес ракетный удар в 23:55, частично разрушен, констатировал директор департамента.

«Полностью выгорела крыша, но на 4 утра пожар был ликвидирован. К счастью, в самом здании никого не было в это время, также рядом не было гражданского населения, поэтому пострадавших нет», — добавил Сокол.

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