Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА

Щонайменше 30 приватних будинків було пошкоджено у Золочівській громаді станом на ранок, повідомив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

За його словами, напередодні громада потерпала від обстрілів з артилерії та РСЗВ.

“Наразі будинки консервують за допомогою волонтерських організацій та спеціальних служб. Я думаю, що до ранку все, що можна законсервувати, законсервуємо“, – сказав Сокол.

Будинок дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів, по якому ворог завдав ракетного удару о 23:55, частково зруйнований, констатував директор департаменту.

“Повністю вигорів дах, але на 4-ту ранку пожежу було ліквідовано. На щастя, в самій будівлі нікого не було в цей час, також поряд не було цивільного населення, тому постраждалих немає“, – додав Сокол.