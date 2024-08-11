Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА
Щонайменше 30 приватних будинків було пошкоджено у Золочівській громаді станом на ранок, повідомив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.
За його словами, напередодні громада потерпала від обстрілів з артилерії та РСЗВ.
“Наразі будинки консервують за допомогою волонтерських організацій та спеціальних служб. Я думаю, що до ранку все, що можна законсервувати, законсервуємо“, – сказав Сокол.
Будинок дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів, по якому ворог завдав ракетного удару о 23:55, частково зруйнований, констатував директор департаменту.
“Повністю вигорів дах, але на 4-ту ранку пожежу було ліквідовано. На щастя, в самій будівлі нікого не було в цей час, також поряд не було цивільного населення, тому постраждалих немає“, – додав Сокол.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 11:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 30 приватних будинків було пошкоджено у Золочівській громаді станом на ранок".