Live
  • Нд 11.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА

Події 11:53   11.08.2024
Олена Нагорна
Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА

Щонайменше 30 приватних будинків було пошкоджено у Золочівській громаді станом на ранок, повідомив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

За його словами, напередодні громада потерпала від обстрілів з артилерії та РСЗВ.

Наразі будинки консервують за допомогою волонтерських організацій та спеціальних служб. Я думаю, що до ранку все, що можна законсервувати, законсервуємо“, – сказав Сокол.

Будинок дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів, по якому ворог завдав ракетного удару о 23:55, частково зруйнований, констатував директор департаменту.

Повністю вигорів дах, але на 4-ту ранку пожежу було ліквідовано. На щастя, в самій будівлі нікого не було в цей час, також поряд не було цивільного населення, тому постраждалих немає“, – додав Сокол.

Читайте також: Вночі військові РФ вдарили по Будинку дитячої творчості у Золочеві на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА
Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА
11.08.2024, 11:53
Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії
11.08.2024, 06:00
Які сили виводить РФ із Харківщини в Курську область – аналітика Машовця
Які сили виводить РФ із Харківщини в Курську область – аналітика Машовця
11.08.2024, 11:14
DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині
DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині
11.08.2024, 09:33
Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані
Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані
11.08.2024, 09:53
У Вовчанську ворог перегрупувався, біля Глибокого поповнює б/к – ОТУВ “Харків”
У Вовчанську ворог перегрупувався, біля Глибокого поповнює б/к – ОТУВ “Харків”
11.08.2024, 10:15

Новини за темою:

10:28
Головні новини Харкова 11.08: нічні удари, “просування” РФ на Куп’янщині
07:22
Вночі ворог вдарив по Будинку дитячої творчості в Золочеві на Харківщині
15:52
13 населених пунктів на півночі Харківщини знеструмлені через атаку дронів
12:11
Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
14:05
Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали

Ви читали новину: «Ворог тероризує Золочівщину, на ранок було 30 пошкоджених будинків – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 30 приватних будинків було пошкоджено у Золочівській громаді станом на ранок".