Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины, два — на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
На севере Харьковщины противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосиново. Четыре из них завершены, два — продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 16:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".