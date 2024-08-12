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Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины, два — на Купянском направлении

Происшествия 16:49   12.08.2024
Елена Нагорная
Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины, два — на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосиново. Четыре из них завершены, два — продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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12.08.2024, 16:49

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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 16:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".