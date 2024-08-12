Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины, два — на Купянском направлении

На севере Харьковщины противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосиново. Четыре из них завершены, два — продолжаются.