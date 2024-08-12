Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку

На півночі Харківщини супротивник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де триває один бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з них завершені, два – тривають.