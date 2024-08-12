Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку
На півночі Харківщини супротивник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де триває один бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з них завершені, два – тривають.
Читайте також: Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про зменшення ударів КАБ по Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 16:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини супротивник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де триває один бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".