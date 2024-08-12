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Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку

Події 16:49   12.08.2024
Олена Нагорна
Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку

На півночі Харківщини супротивник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де триває один бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з них завершені, два – тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 16:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини супротивник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де триває один бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".