Повлияла ли ситуация на Курщине на фронт в Харьковской области: ответ Ахиллеса
Несмотря на активность врага, успехов на поле боя на севере Харьковщины у него нет, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
«СОУ удается как удерживать давление противника, так и проводить ряд мероприятий по лишению противника возможности совершать ударно-штурмовые действия», — отметил Федоренко.
Он также прокомментировал, стало ли легче на Харьковском направлении в связи с ситуацией в Курской области.
«Легче станет тогда, когда Харьковская область будет в полной мере деоккупирована и завершится подготовка оборонных линий. Противник предпринимает определенные меры по усилению своей группировки на других отрезках, однако ударную-штурмовую способность противник не потерял, над этим СОУ работают», — заявил Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, Курская область, противник, СОУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 09:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на активность врага, успехов на поле боя на севере Харьковщины у него нет, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".