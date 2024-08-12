Повлияла ли ситуация на Курщине на фронт в Харьковской области: ответ Ахиллеса

Несмотря на активность врага, успехов на поле боя на севере Харьковщины у него нет, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«СОУ удается как удерживать давление противника, так и проводить ряд мероприятий по лишению противника возможности совершать ударно-штурмовые действия», — отметил Федоренко.

Он также прокомментировал, стало ли легче на Харьковском направлении в связи с ситуацией в Курской области.

«Легче станет тогда, когда Харьковская область будет в полной мере деоккупирована и завершится подготовка оборонных линий. Противник предпринимает определенные меры по усилению своей группировки на других отрезках, однако ударную-штурмовую способность противник не потерял, над этим СОУ работают», — заявил Федоренко.