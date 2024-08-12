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Чи вплинула ситуація на Курщині на фронт в Харківській області: коментар воїна

Суспільство 09:14   12.08.2024
Вікторія Яковенко
Чи вплинула ситуація на Курщині на фронт в Харківській області: коментар воїна скриншот

Попри активність ворога, успіхів на полі бою на півночі Харківщини він не має, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«СОУ вдається утримувати натиск противника, так і проводити низку заходів щодо позбавлення противника можливості вчиняти ударно-штурмові дії», – зазначив Федоренко.

Він також прокоментував, чи стало легше на Харківському напрямку в зв’язку з ситуацією в Курській області.

«Легше стане тоді, коли Харківська область буде повною мірою деокупована і завершиться підготовка оборонних ліній. Противник здійснює певні заходи щодо посилення свого угрупування на інших відтинках, одна наразі ударну-штурмову спроможність противник не втратив, над цим СОУ працюють», – заявив Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 09:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри активність ворога, успіхів на полі бою на півночі Харківщини він не має, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".