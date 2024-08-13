Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине в течение суток

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны Украины отбивали вражеские штурмы вблизи Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.