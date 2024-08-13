Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине в течение суток

Общество 08:24   13.08.2024
Виктория Яковенко
Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине в течение суток Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны Украины отбивали вражеские штурмы вблизи Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

Читайте также: ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске – ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)
Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)
13.08.2024, 07:36
Главные новости Харькова 13.08: бои в области, дети пострадали от обстрелов
Главные новости Харькова 13.08: бои в области, дети пострадали от обстрелов
13.08.2024, 08:45
Сегодня 13 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 августа: какой праздник и день в истории
13.08.2024, 06:00
В Харькове был слышен взрыв
В Харькове был слышен взрыв
12.08.2024, 18:33
Утром РФ из «Урагана» ударила по Золочеву: повреждены электросети (фото)
Утром РФ из «Урагана» ударила по Золочеву: повреждены электросети (фото)
13.08.2024, 07:51
Четыре ребенка пострадали в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
Четыре ребенка пострадали в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
13.08.2024, 08:40

Новости по теме:

08:21
Из авиации РФ ударила по двум селам, за сутки – 15 боев: Генштаб о Харьковщине
08:19
Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине
16:54
Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения
13:38
РФ бросает в бои на Харьковщине иностранных студентов и гастарбайтеров — ВСУ
10:31
О рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины заявили в ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине в течение суток»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 08:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны Украины отбивали вражеские штурмы вблизи Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".