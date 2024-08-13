Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине в течение суток
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны Украины отбивали вражеские штурмы вблизи Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 08:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны Украины отбивали вражеские штурмы вблизи Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".