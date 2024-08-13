ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске – ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении российских войск в городе Волчанск на Харьковщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что российские войска немного продвинулись в центре Волчанска. Бои продолжались в Волчанске и в районе Тихого 11 и 12 августа. Российский блогер заявил, что украинские войска не проводят наступательных операций к северу от Харькова в районе Глубокого или западнее Волчанска в районе Зеленого и Старицы, но наносят массированные удары по российским войскам с помощью БпЛА в этих районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в Волчанске пытаются улучшить свою логистику и связь, вероятно, для улучшения общего командования и управления в этом районе. Также, по данным аналитиков, враг укрепляет свои позиции северо-западнее населенного пункта Тихое.