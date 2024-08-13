ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске – ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении российских войск в городе Волчанск на Харьковщине.
«Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что российские войска немного продвинулись в центре Волчанска. Бои продолжались в Волчанске и в районе Тихого 11 и 12 августа. Российский блогер заявил, что украинские войска не проводят наступательных операций к северу от Харькова в районе Глубокого или западнее Волчанска в районе Зеленого и Старицы, но наносят массированные удары по российским войскам с помощью БпЛА в этих районах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты в Волчанске пытаются улучшить свою логистику и связь, вероятно, для улучшения общего командования и управления в этом районе. Также, по данным аналитиков, враг укрепляет свои позиции северо-западнее населенного пункта Тихое.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, ВС РФ, продвинулись, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 07:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении российских войск в городе Волчанск на Харьковщине.".