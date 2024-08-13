ЗС РФ незначно просунулись у Вовчанську – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначне просування російських військ у місті Вовчанськ на Харківщині.
«Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що російські війська трохи просунулися у центрі Вовчанська. Бої тривали у Вовчанську і в районі Тихого 11 та 12 серпня. Російський мілблогер заявив, що українські війська не проводять наступальних операцій на північ від Харкова в районі Глибокого або на захід від Вовчанська в районі Зеленого та Стариці, але завдають масованих ударів по російських військах за допомогою БпЛА у цих районах», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти в районі Вовчанська намагаються покращити свою логістику та зв’язок, ймовірно, для покращення загального командування та управління у цьому районі. Також, за даними аналітиків, ворог зміцнює свої позиції на північний захід від населеного пункту Тихе.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, ВС РФ, продвинулись, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначне просування російських військ у місті Вовчанськ на Харківщині.".