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ЗС РФ незначно просунулись у Вовчанську – ISW

Суспільство 07:12   13.08.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ незначно просунулись у Вовчанську – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначне просування російських військ у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що російські війська трохи просунулися у центрі Вовчанська. Бої тривали у Вовчанську і в районі Тихого 11 та 12 серпня. Російський мілблогер заявив, що українські війська не проводять наступальних операцій на північ від Харкова в районі Глибокого або на захід від Вовчанська в районі Зеленого та Стариці, але завдають масованих ударів по російських військах за допомогою БпЛА у цих районах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти в районі Вовчанська намагаються покращити свою логістику та зв’язок, ймовірно, для покращення загального командування та управління у цьому районі. Також, за даними аналітиків, ворог зміцнює свої позиції на північний захід від населеного пункту Тихе.

Читайте також: РФ перекидає війська з Харківського напрямку до Курська – The Economist

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначне просування російських військ у місті Вовчанськ на Харківщині.".