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Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині протягом доби

Суспільство 08:24   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині протягом доби Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони України відбивали ворожі штурми поблизу Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 08:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони України відбивали ворожі штурми поблизу Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".