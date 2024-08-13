Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині протягом доби

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони України відбивали ворожі штурми поблизу Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.