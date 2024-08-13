Ударил ножом в лицо женщину и резал спящих людей: харьковчанин получил 10 лет

Более десяти лет тюрьмы получил по решению суда 28-летний харьковчанин, который в декабре 2022 года чуть не зарезал четырех человек.

В одной из квартир по улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове собралась компания из нескольких родственников и знакомых. Среди гостей был и обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Компания употребляла спиртное, и градус беседы стал повышаться. Обвиняемый выдвинул претензию сожительнице своего дяди по поводу стоимости квартиры — доля этого помещения принадлежала злоумышленнику. Пока он отбывал наказание за решеткой, квартиру продали — по мнению обвиняемого, по заниженной цене. Мужчина и потерпевшая вдвоем находились на кухне, поэтому он схватил нож и ударил им женщину сначала в лицо, а затем несколько раз в шею. Потерпевшая потеряла сознание, и преступник решил, что она умерла.

Понимая, что другие присутствующие в квартире могут свидетельствовать против него, злоумышленник вошел в комнату, где находились другие гости, часть из которых уже легла спать. Обвиняемый тем же ножом стал резать трех других потерпевших, но после одного из ударов лезвие отломилось от рукоятки. Увидев это, злоумышленник убежал, но уже через несколько часов был задержан.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи все пострадавшие выжили. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. По факту покушений на убийство нескольких лиц, в частности с целью сокрытия преступления (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115 УКУ), ему назначили наказание в виде десяти лет и одного месяца лишения свободы. Продолжается срок на апелляционное обжалование.