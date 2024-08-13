Ударив ножем в обличчя жінку і різав сплячих людей: харків’янин отримав вирок
Понад десять років тюрми отримав за рішенням суду 28-річний харків’янин, який у грудні 2022 ледь не зарізав чотирьох осіб.
В одній із квартир по вулиці Гвардійців-Широнінців у Харкові зібралася компанія з кількох родичів та знайомих. Серед гостей був і обвинувачений, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
Компанія вживала спиртне, і градус розмови став підвищуватися. Обвинувачений висунув претензію співмешканці свого дядька щодо вартості квартири – частка цього приміщення належала зловмиснику. Поки він відбував покарання за ґратами, квартиру продали – на думку обвинуваченого, за заниженою ціною. Чоловік і потерпіла вдвох перебували на кухні, тому він схопив ніж і вдарив ним жінку спочатку в обличчя, а потім кілька разів у шию. Потерпіла знепритомніла, і злочинець вирішив, що вона померла.
Розуміючи, що інші присутні у квартирі можуть свідчити проти нього, зловмисник увійшов до кімнати, де були інші гості, частина з яких уже лягла спати. Обвинувачений тим самим ножем став різати трьох інших потерпілих, але після одного з ударів лезо відломилося від ручки. Побачивши це, зловмисник втік, але вже за кілька годин був затриманий.
Завдяки вчасній медичній допомозі всі постраждалі вижили. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. За фактом замахів на вбивство кількох осіб, зокрема з метою приховування злочину (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ), йому призначили покарання у вигляді десяти років та одного місяця позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 13:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десять років тюрми отримав за рішенням суду 28-річний харків’янин, який у грудні 2022 ледь не зарізав чотирьох осіб.".