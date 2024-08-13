Утром РФ из «Урагана» ударила по Золочеву: повреждены электросети (фото)
Фото: «Заря»
13 августа около 04:30 армия РФ, предварительно с РСЗО «Ураган», обстреляла поселок Золочев на Харьковщине.
«Повреждены частный дом и электросети. Без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, золочів, обстрел, повреждены, ураган, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 07:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 августа около 04:30 армия РФ, предварительно с РСЗО «Ураган», обстреляла поселок Золочев на Харьковщине.".