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Утром РФ из «Урагана» ударила по Золочеву: повреждены электросети (фото)

Происшествия 07:51   13.08.2024
Виктория Яковенко
Утром РФ из «Урагана» ударила по Золочеву: повреждены электросети (фото) Фото: «Заря»

13 августа около 04:30 армия РФ, предварительно с РСЗО «Ураган», обстреляла поселок Золочев на Харьковщине.

«Повреждены частный дом и электросети. Без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

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Фото: «Заря»
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Фото: «Заря»
03
Фото: «Заря»
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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 августа около 04:30 армия РФ, предварительно с РСЗО «Ураган», обстреляла поселок Золочев на Харьковщине.".