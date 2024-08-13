Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)
Фото: “Зоря”
13 серпня близько 04:30 армія РФ, попередньо з РСЗВ «Ураган», обстріляла селище Золочев на Харківщині.
«Пошкоджені приватний будинок та електромережі. Без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 серпня близько 04:30 армія РФ, попередньо з РСЗВ «Ураган», обстріляла селище Золочев на Харківщині.".