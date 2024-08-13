Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)

Події 07:51   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото) Фото: “Зоря”

13 серпня близько 04:30 армія РФ, попередньо з РСЗВ «Ураган», обстріляла селище Золочев на Харківщині.

«Пошкоджені приватний будинок та електромережі. Без  постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

01
Фото: “Зоря”
02
Фото: “Зоря”
03
Фото: “Зоря”
04
Фото: “Зоря”

Читайте також: Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
13.08.2024, 06:00
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
13.08.2024, 08:40
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині протягом доби
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині протягом доби
13.08.2024, 08:24
Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)
Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)
13.08.2024, 07:51
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
13.08.2024, 07:36

Новини за темою:

20:27
«Пряме влучання у Q8, шукаю котів»: Сапронов показав свій дім після «прильоту»
17:15
Росіяни вдарили КАБом по центру міста, є постраждалі – Терехов
19:16
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
16:49
У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)
11:15
9 дронів РФ атакували дім старости прикордонного села на Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 серпня близько 04:30 армія РФ, попередньо з РСЗВ «Ураган», обстріляла селище Золочев на Харківщині.".