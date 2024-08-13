Житель Харьковщины был готов к «походу» по Карпатам, но до Румынии не дошел
Двоих мужчин — жителей Харьковщины и Донетчины — задержали в высокогорье Карпат вблизи границы с Румынией. Путешественники, по оценке пограничников, хорошо подготовились.
Чтобы быть в лесу менее заметными, парни надели камуфлированные штаны-кикиморы и футболки. Но это не помогло — в 50 метрах от границы их «рассекретил» пограничный наряд, сообщают в ГПСУ.
Всего накануне пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда задержали 15 «покорителей горных вершин». Всем выписали админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП и направили дела в суд.
Пограничники предостерегают: передвижение по горам может представлять опасность из-за скалистых подъемов и спусков, диких зверей и ядовитых пресмыкающихся, резких изменений погоды и температуры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, Карпаты, пограничники, уклонисты;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин — жителей Харьковщины и Донетчины — задержали в высокогорье Карпат вблизи границы с Румынией. Путешественники, по оценке пограничников, хорошо подготовились.".