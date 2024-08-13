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Житель Харьковщины был готов к «походу» по Карпатам, но до Румынии не дошел

Общество 15:57   13.08.2024
Елена Нагорная
Житель Харьковщины был готов к «походу» по Карпатам, но до Румынии не дошел

Двоих мужчин — жителей Харьковщины и Донетчины — задержали в высокогорье Карпат вблизи границы с Румынией. Путешественники, по оценке пограничников, хорошо подготовились.

Чтобы быть в лесу менее заметными, парни надели камуфлированные штаны-кикиморы и футболки. Но это не помогло — в 50 метрах от границы их «рассекретил» пограничный наряд, сообщают в ГПСУ.

Всего накануне пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда задержали 15 «покорителей горных вершин». Всем выписали админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП и направили дела в суд.

Пограничники предостерегают: передвижение по горам может представлять опасность из-за скалистых подъемов и спусков, диких зверей и ядовитых пресмыкающихся, резких изменений погоды и температуры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин — жителей Харьковщины и Донетчины — задержали в высокогорье Карпат вблизи границы с Румынией. Путешественники, по оценке пограничников, хорошо подготовились.".