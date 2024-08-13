Житель Харківщини був готовий до “походу” Карпатами, але до Румунії не дійшов

Двох чоловіків – мешканців Харківщини та Донеччини – затримали у високогір’ї Карпат поблизу кордону з Румунією. Мандрівники, за оцінкою прикордонників, добре підготувалися.

Щоб бути в лісі менш помітними, хлопці одягли камуфльовані штани-кікімори та футболки. Але це не допомогло – за 50 метрів від кордону їх розсекретив прикордонний наряд, повідомляють у ДПСУ.

Загалом напередодні прикордонники відділення “Богдан” Мукачівського загону затримали 15 “підкорювачів гірських вершин”. Усім виписали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП та направили справи до суду.

Прикордонники застерігають: пересування горами може становити небезпеку через скелясті підйоми та спуски, диких звірів та отруйних плазунів, різкі зміни погоди та температури.