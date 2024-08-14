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«Шахеды» сбивали ночью на Харьковщине – командующий ВС ВСУ Олещук

Общество 09:45   14.08.2024
Виктория Яковенко
«Шахеды» сбивали ночью на Харьковщине – командующий ВС ВСУ Олещук Фото: Николай Олещук

В ночь на 14 августа над Украиной сбили 17 из 23 «Шахедов». Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.

«В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2 ракетами Х-59/69 из Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда – Крым, Ейск, Курск. В противовоздушном бою мобильными огневыми группами СОУ, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской и областях», — сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 14 августа над Украиной сбили 17 из 23 «Шахедов». Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.".