«Шахеды» сбивали ночью на Харьковщине – командующий ВС ВСУ Олещук
Фото: Николай Олещук
В ночь на 14 августа над Украиной сбили 17 из 23 «Шахедов». Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.
«В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2 ракетами Х-59/69 из Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда – Крым, Ейск, Курск. В противовоздушном бою мобильными огневыми группами СОУ, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской и областях», — сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 09:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 14 августа над Украиной сбили 17 из 23 «Шахедов». Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.".