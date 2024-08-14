«Шахеды» сбивали ночью на Харьковщине – командующий ВС ВСУ Олещук

В ночь на 14 августа над Украиной сбили 17 из 23 «Шахедов». Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.

«В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2 ракетами Х-59/69 из Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда – Крым, Ейск, Курск. В противовоздушном бою мобильными огневыми группами СОУ, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской и областях», — сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.