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«Шахеди» збивали вночі на Харківщині – командувач ПС ЗСУ Олещук

Суспільство 09:45   14.08.2024
Вікторія Яковенко
«Шахеди» збивали вночі на Харківщині – командувач ПС ЗСУ Олещук Фото: Микола Олещук

У ніч на 14 серпня над Україною збили 17 з 23 «шахедів». Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.

«У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували 2 ракетами Х-59/69 із Бєлгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ. У протиповітряному бою мобільними вогневими групами СОУ, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській,  Харківській та Житомирській та областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 14 серпня над Україною збили 17 з 23 «шахедів». Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.".