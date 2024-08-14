«Шахеди» збивали вночі на Харківщині – командувач ПС ЗСУ Олещук

У ніч на 14 серпня над Україною збили 17 з 23 «шахедів». Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.

«У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували 2 ракетами Х-59/69 із Бєлгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ. У протиповітряному бою мобільними вогневими групами СОУ, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.