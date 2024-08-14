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Головні новини Харкова 14 серпня: як минула ніч

Події 07:46   14.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 14 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:46

В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі

«Станом на 16:00 13 серпня горіло 30 га лісу. У пожежогасінні брали участь 72 рятувальників, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз місткістю 12 м куб. Крім того, залучені 4 одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також 3 одиниці техніки лісівників», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За добу в регіоні зафіксовані дві пожежі від ворожих обстрілів – в Богодухівському та Куп’янському районах. Всі загоряння рятувальники ліквідували.

Крім цього, трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га, додали в ДСНС.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

06:52

Вночі на Харківщині були помічені ворожі БпЛа

Рівно опівночі у Харкові та області була оголошена повітряна тривога. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.

Вже о 00:37 Мельник попередив, що на Харківщині помічені ворожі БпЛА. Він закликав мешканців бути в укриттях і не знімати роботу ППО.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що групи шахедів зафіксовані на півночі і півдні Харківщини та рухаються у напрямку центральної частини.

Вже о 01:06 Мельник повідомив, що ворожі дрони – у небі над Харковом.

Більше інформації про шахеди в регіоні не було. Відбій пролунав о 02:51. О 04:38 знову зазвучала сирена. У ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Харківщини.

Відбій пролунав о 05:25. Вже за десять хвилин, о 05:35, тривогу знову оголосили в регіоні. Станом на 06:52 вона актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".