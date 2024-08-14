FPV-дрон РФ вдарив по пункту видачі «гуманітарки» в Куп’янську: є поранений

Військові РФ завдали удару дроном по пункту видачі «гуманітарки» в центрі Куп’янська, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними облпрокуратури, близько 10:30 російський FPV-дрон влучив у машину, в якій перебував 64-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховими пораненнями.

«Зранку в центральній частині Куп’янська ворог б’є по цивільному населенню. Це люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Він дроном поранив кількох людей. Враховуючи таку ситуацію, ми в центральній частині Куп’янська обмежили рух цивільного автотранспорту», ​​— розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).