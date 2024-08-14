FPV-дрон РФ вдарив по пункту видачі «гуманітарки» в Куп’янську: є поранений
Військові РФ завдали удару дроном по пункту видачі «гуманітарки» в центрі Куп’янська, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними облпрокуратури, близько 10:30 російський FPV-дрон влучив у машину, в якій перебував 64-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховими пораненнями.
«Зранку в центральній частині Куп’янська ворог б’є по цивільному населенню. Це люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Він дроном поранив кількох людей. Враховуючи таку ситуацію, ми в центральній частині Куп’янська обмежили рух цивільного автотранспорту», — розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Удари дронами та ФАБ-250: Синєгубов та Тимошко про обстріли Харківщини за добу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, куп'янск, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «FPV-дрон РФ вдарив по пункту видачі «гуманітарки» в Куп’янську: є поранений»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 13:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ завдали удару дроном по пункту видачі «гуманітарки» в центрі Куп’янська, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.".