Удари дронами та ФАБ-250: Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини за добу

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомили про обстріли регіону за добу.

«19:00 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона пошкоджено приватний будинок. 13:50 селище Козача Лопань. Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено приміщення аптеки. 08:17 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу БпЛА було пошкоджено приміщення операторської складської будівлі», – зазначив Синєгубов.

14 серпня внаслідок удару ФАБ-250 по селу Канцедалівка зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Без постраждалих, повідомив Тимошко.