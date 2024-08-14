Удари дронами та ФАБ-250: Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини за добу
Фото: Юрій Дем’яненко
Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомили про обстріли регіону за добу.
«19:00 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона пошкоджено приватний будинок. 13:50 селище Козача Лопань. Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено приміщення аптеки. 08:17 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу БпЛА було пошкоджено приміщення операторської складської будівлі», – зазначив Синєгубов.
14 серпня внаслідок удару ФАБ-250 по селу Канцедалівка зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Без постраждалих, повідомив Тимошко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, тимошко, удар, ФАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 08:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомили про обстріли регіону за добу.".