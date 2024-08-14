Live
  • Ср 14.08.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.2

Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки

Общество 08:35   14.08.2024
Виктория Яковенко
Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки Фото: Юрий Демьяненко

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили об обстрелах региона за сутки.

«19:00 город Купянск. В результате обстрела FPV-дрона поврежден частный дом. 13:50 поселок Казачья Лопань. В результате танковых обстрелов повреждено помещение аптеки. 08:17 город Купянск. В результате обстрела БпЛА было повреждено помещение операторского складского здания», — отметил Синегубов.

14 августа в результате удара ФАБ-250 по селу Канцедаловка разрушен объект гражданской инфраструктуры. Без пострадавших, сообщил Тимошко.

Читайте также: 13 боев произошло за сутки на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
13.08.2024, 10:21
Главные новости Харькова 14 августа: 13 боев на севере области, пожар в лесу
Главные новости Харькова 14 августа: 13 боев на севере области, пожар в лесу
14.08.2024, 08:39
Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории
14.08.2024, 06:00
Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки
Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки
14.08.2024, 08:35
9 судей Харькова отказались судить главу ТЦК, «помогавшего» уклонистам – ХАЦ
9 судей Харькова отказались судить главу ТЦК, «помогавшего» уклонистам – ХАЦ
13.08.2024, 19:07
Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW
Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW
14.08.2024, 07:17

Новости по теме:

08:48
Пенсионер пострадал в результате обстрела – Синегубов о сутках на Харьковщине
08:30
Шесть боев на севере Харьковщины и авиаудар по приграничью — сводка Генштаба
08:08
Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины
09:02
Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины
09:47
Массированные обстрелы Харьковщины из РСЗО: появились фото последствий

Вы читали новость: «Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили об обстрелах региона за сутки.".