Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки
Фото: Юрий Демьяненко
Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили об обстрелах региона за сутки.
«19:00 город Купянск. В результате обстрела FPV-дрона поврежден частный дом. 13:50 поселок Казачья Лопань. В результате танковых обстрелов повреждено помещение аптеки. 08:17 город Купянск. В результате обстрела БпЛА было повреждено помещение операторского складского здания», — отметил Синегубов.
14 августа в результате удара ФАБ-250 по селу Канцедаловка разрушен объект гражданской инфраструктуры. Без пострадавших, сообщил Тимошко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, тимошко, удар, ФАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 08:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили об обстрелах региона за сутки.".