Удары дронами и ФАБ-250: Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины за сутки

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили об обстрелах региона за сутки.

«19:00 город Купянск. В результате обстрела FPV-дрона поврежден частный дом. 13:50 поселок Казачья Лопань. В результате танковых обстрелов повреждено помещение аптеки. 08:17 город Купянск. В результате обстрела БпЛА было повреждено помещение операторского складского здания», — отметил Синегубов.

14 августа в результате удара ФАБ-250 по селу Канцедаловка разрушен объект гражданской инфраструктуры. Без пострадавших, сообщил Тимошко.