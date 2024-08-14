13 боев произошло за сутки на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".