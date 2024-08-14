13 боев произошло за сутки на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.