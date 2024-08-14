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13 боев произошло за сутки на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Общество 08:15   14.08.2024
Виктория Яковенко
13 боев произошло за сутки на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".