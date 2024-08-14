13 боїв сталося за добу на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 08:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".