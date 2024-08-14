13 боїв сталося за добу на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.