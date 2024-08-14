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FPV-дрон РФ ударил по пункту выдачи «гуманитарки» в Купянске: ранен мужчина

Происшествия 13:10   14.08.2024
Елена Нагорная
FPV-дрон РФ ударил по пункту выдачи «гуманитарки» в Купянске: ранен мужчина

Военные РФ нанесли удар дроном по пункту выдачи «гуманитарки» в центре Купянска, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным областной прокуратуры, около 10:30 российский FPV-дрон попал в машину, в которой находился 64-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывными ранениями.

«Утром в центральной части города Купянска враг бьет по гражданскому населению. Это люди, которые пришли получить гуманитарную помощь. Он дроном ранил нескольких человек. Учитывая такую ситуацию, мы в центральной части Купянска ограничили движение гражданского автотранспорта», — рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ нанесли удар дроном по пункту выдачи «гуманитарки» в центре Купянска, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".