«Сухий фонтан» на майдані Свободи в Харкові ввімкнули, але є нюанс (відео)
“Сухий фонтан” навпроти Держпрому у Харкові працюватиме лише сьогодні, увечері його вимкнуть, розповіла МГ “Об’єктив” речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко.
Вона пояснила, що фонтан увімкнули на один день, щоб провести технологічні роботи.
«Перевіряємо форсунки, електронасоси, підсвітку і чашу фонтану на герметичність. До цього ми його почистили від бруду, сміття та листя. Фонтан працюватиме до вечора. Потім ми його знову вимкнемо. Найближчим часом вмикати його не плануємо, щоб не наражати містян на небезпеку. Головна мета технологічних робіт – упевнимося, що з фонтаном все гаразд», — зазначила речниця СКП.
Відео: Редпост
Водограй працюватиме орієнтовно до 21:00, але його можуть вимкнути й раніше, уточнила Сайко.
Відео: mike_grekov/Instagram
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: СКП "Харьковзеленстрой", фонтан, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Сухий фонтан” навпроти Держпрому у Харкові працюватиме лише сьогодні, увечері його вимкнуть, розповіла МГ “Об’єктив” речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко.".