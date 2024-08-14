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«Сухой фонтан» на площади Свободы в Харькове включили, но есть нюанс (видео)

Общество 15:09   14.08.2024
Елена Нагорная
«Сухой фонтан» на площади Свободы в Харькове включили, но есть нюанс (видео)

«Сухой фонтан» напротив Госпрома в Харькове будет работать только сегодня, вечером его выключат, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.

Она пояснила, что фонтан включили на один день, чтобы провести технологические работы.

«Проверяем форсунки, электронасосы, подсветку и чашу фонтана на герметичность. До этого мы его почистили от грязи, мусора и листьев. Фонтан будет работать до вечера. Затем мы его снова выключим. В ближайшее время включать его не планируем, чтобы не подвергать горожан опасности. Главная цель технологических работ — убедимся, что с фонтаном все в порядке», — отметила пресс-секретарь СКП.

Видео: Редпост

Фонтан будет работать ориентировочно до 21:00, но его могут выключить и раньше, уточнила Сайко.

Видео: mike_grekov/Instagram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сухой фонтан» напротив Госпрома в Харькове будет работать только сегодня, вечером его выключат, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.".