«Сухой фонтан» на площади Свободы в Харькове включили, но есть нюанс (видео)
«Сухой фонтан» напротив Госпрома в Харькове будет работать только сегодня, вечером его выключат, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.
Она пояснила, что фонтан включили на один день, чтобы провести технологические работы.
«Проверяем форсунки, электронасосы, подсветку и чашу фонтана на герметичность. До этого мы его почистили от грязи, мусора и листьев. Фонтан будет работать до вечера. Затем мы его снова выключим. В ближайшее время включать его не планируем, чтобы не подвергать горожан опасности. Главная цель технологических работ — убедимся, что с фонтаном все в порядке», — отметила пресс-секретарь СКП.
Видео: Редпост
Фонтан будет работать ориентировочно до 21:00, но его могут выключить и раньше, уточнила Сайко.
Видео: mike_grekov/Instagram
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: СКП "Харьковзеленстрой", фонтан, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 15:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сухой фонтан» напротив Госпрома в Харькове будет работать только сегодня, вечером его выключат, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.".