Главные новости Харькова 14 августа: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:46
В Балаклее произошел масштабный пожар в лесу
«По состоянию на 16.00 13 августа горело 30 га леса. В пожаротушении участвовали 72 спасателя, 14 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб. Кроме того, привлечены 4 единицы техники, 12 саперов ГСЧС, а также 3 единицы техники лесоводов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
За сутки в регионе зафиксированы два пожара из-за вражеских обстрелов – в Богодуховском и Купянском районах. Все возгорания спасатели ликвидировали.
Кроме этого, произошло 23 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 42 га, добавили в ГСЧС.
06:52
Ночью на Харьковщине были замечены вражеские БпЛа
Ровно в полночь в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал жителей региона находиться в укрытиях.
Уже в 00:37 Мельник предупредил, что в Харьковской области замечены вражеские БпЛА. Он призвал жителей быть в укрытиях и не снимать работу ПВО.
В воздушных силах ВСУ уточнили, что группы Шахедов зафиксированы на севере и юге Харьковщины и двигаются в направлении центральной части.
Уже в 01:06 Мельник сообщил, что вражеские дроны — в небе над Харьковом.
Больше информации о Шахедах в регионе не было. Отбой раздался в 02:51. В 04:38 снова зазвучала сирена. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковщины.
Отбой раздался в 05:25. Уже через десять минут, в 05:35, тревогу снова объявили в регионе. По состоянию на 06:52 она актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, дрони, дроны, Мельник, ночь, пво, тревога, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 07:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".