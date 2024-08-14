Главные новости Харькова 14 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:46

В Балаклее произошел масштабный пожар в лесу

«По состоянию на 16.00 13 августа горело 30 га леса. В пожаротушении участвовали 72 спасателя, 14 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб. Кроме того, привлечены 4 единицы техники, 12 саперов ГСЧС, а также 3 единицы техники лесоводов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки в регионе зафиксированы два пожара из-за вражеских обстрелов – в Богодуховском и Купянском районах. Все возгорания спасатели ликвидировали.

Кроме этого, произошло 23 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 42 га, добавили в ГСЧС.

06:52

Ночью на Харьковщине были замечены вражеские БпЛа

Ровно в полночь в Харькове и области была объявлена ​​воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал жителей региона находиться в укрытиях.

Уже в 00:37 Мельник предупредил, что в Харьковской области замечены вражеские БпЛА. Он призвал жителей быть в укрытиях и не снимать работу ПВО.

В воздушных силах ВСУ уточнили, что группы Шахедов зафиксированы на севере и юге Харьковщины и двигаются в направлении центральной части.

Уже в 01:06 Мельник сообщил, что вражеские дроны — в небе над Харьковом.

Больше информации о Шахедах в регионе не было. Отбой раздался в 02:51. В 04:38 снова зазвучала сирена. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковщины.

Отбой раздался в 05:25. Уже через десять минут, в 05:35, тревогу снова объявили в регионе. По состоянию на 06:52 она актуальна.