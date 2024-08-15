14-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Харькове, нашли полицейские

Сегодня женщина с 14-летним сыном пришла на прием к врачу, но затем не смогла найти подростка, сообщили в Нацполиции.

После приема у врача сын попросился выйти на улицу и не вернулся.

Полицейские проверили места вероятного пребывания несовершеннолетнего и опросили возможных свидетелей на прилегающей к больнице территории. По предоставленному внешнему описанию копы установили местонахождение парня.

Пропавшего передали матери.