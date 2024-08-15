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14-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Харькове, нашли полицейские

Происшествия 22:14   15.08.2024
Оксана Якушко
14-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Харькове, нашли полицейские Фото: Нацполиция

Сегодня женщина с 14-летним сыном пришла на прием к врачу, но затем не смогла найти подростка, сообщили в Нацполиции.

После приема у врача сын попросился выйти на улицу и не вернулся.

Полицейские проверили места вероятного пребывания несовершеннолетнего и опросили возможных свидетелей на прилегающей к больнице территории. По предоставленному внешнему описанию копы установили местонахождение парня.
Пропавшего передали матери.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 22:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня женщина с 14-летним сыном пришла на прием к врачу, но затем не смогла найти подростка, сообщили в Нацполиции.".