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14-річного підлітка, який утік з лікарні у Харкові, знайшли поліціянти

Події 22:14   15.08.2024
Оксана Якушко
14-річного підлітка, який утік з лікарні у Харкові, знайшли поліціянти

Сьогодні жінка з 14-річним сином прийшла на прийом до лікаря, але згодом не змогла знайти підлітка, повідомили в Нацполіції.

Після прийому у лікаря син попросився вийти на вулицю та не повернувся.

Поліціянти перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього та опитали можливих свідків на прилеглій до лікарні території. За наданим зовнішнім описом копи встановили місцеперебування хлопця.

Зниклого передали матері.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 22:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні жінка з 14-річним сином прийшла на прийом до лікаря, але згодом не змогла знайти підлітка, повідомили в Нацполіції.".