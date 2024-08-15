14-річного підлітка, який утік з лікарні у Харкові, знайшли поліціянти

Сьогодні жінка з 14-річним сином прийшла на прийом до лікаря, але згодом не змогла знайти підлітка, повідомили в Нацполіції.

Після прийому у лікаря син попросився вийти на вулицю та не повернувся.

Поліціянти перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього та опитали можливих свідків на прилеглій до лікарні території. За наданим зовнішнім описом копи встановили місцеперебування хлопця.

Зниклого передали матері.