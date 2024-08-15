14-річного підлітка, який утік з лікарні у Харкові, знайшли поліціянти
Сьогодні жінка з 14-річним сином прийшла на прийом до лікаря, але згодом не змогла знайти підлітка, повідомили в Нацполіції.
Після прийому у лікаря син попросився вийти на вулицю та не повернувся.
Поліціянти перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього та опитали можливих свідків на прилеглій до лікарні території. За наданим зовнішнім описом копи встановили місцеперебування хлопця.
Зниклого передали матері.
Читайте також: Хотів поїхати: на вокзалі у Богодухові копи зустріли розгубленого підлітка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: мальчик, Нацполиция, подросток, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «14-річного підлітка, який утік з лікарні у Харкові, знайшли поліціянти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 22:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні жінка з 14-річним сином прийшла на прийом до лікаря, але згодом не змогла знайти підлітка, повідомили в Нацполіції.".