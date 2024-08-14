Хотів поїхати: на вокзалі в Богодухові копи зустріли розгубленого підлітка

У місті Богодухів на Харківщині поліцейські повернули додому підлітка, який хотів поїхати в іншу область.

Опівночі на вокзалі правоохоронці звернули увагу на хлопця. Він був сам і виглядав досить розгублено, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час бесіди поліцейські з’ясували, що 15-річний парубок довго гуляв вулицями міста і вирішив зранку поїхати в Сумську область. Неповнолітню дитину відвезли до Богодухівського райвідділу поліції. В ході подальшої перевірки правоохоронці встановили дані хлопця», – додали копи.

«Мандрівника» передали матері, із нею провели профілактичну бесіду.