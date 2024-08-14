Хотів поїхати: на вокзалі в Богодухові копи зустріли розгубленого підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
У місті Богодухів на Харківщині поліцейські повернули додому підлітка, який хотів поїхати в іншу область.
Опівночі на вокзалі правоохоронці звернули увагу на хлопця. Він був сам і виглядав досить розгублено, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Під час бесіди поліцейські з’ясували, що 15-річний парубок довго гуляв вулицями міста і вирішив зранку поїхати в Сумську область. Неповнолітню дитину відвезли до Богодухівського райвідділу поліції. В ході подальшої перевірки правоохоронці встановили дані хлопця», – додали копи.
«Мандрівника» передали матері, із нею провели профілактичну бесіду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, вокзал, искали, подросток, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Богодухів на Харківщині поліцейські повернули додому підлітка, який хотів поїхати в іншу область.".