Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка

В городе Богодухов на Харьковщине полицейские вернули домой подростка, который хотел поехать в другую область.

В полночь на вокзале правоохранители обратили внимание на парня. Он был один и выглядел довольно растерянно, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе беседы полицейские выяснили, что 15-летний парень долго гулял по улицам города и решил с утра поехать в Сумскую область. Несовершеннолетнего ребенка отвезли в Богодуховский райотдел полиции. В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили его данные», — добавили копы.

«Путешественника» передали матери, с ней провели профилактическую беседу.