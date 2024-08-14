Live
  • Ср 14.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.2

Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка

Общество 11:15   14.08.2024
Виктория Яковенко
Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Богодухов на Харьковщине полицейские вернули домой подростка, который хотел поехать в другую область.

В полночь на вокзале правоохранители обратили внимание на парня. Он был один и выглядел довольно растерянно, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе беседы полицейские выяснили, что 15-летний парень долго гулял по улицам города и решил с утра поехать в Сумскую область. Несовершеннолетнего ребенка отвезли в Богодуховский райотдел полиции. В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили его данные», — добавили копы.

«Путешественника» передали матери, с ней провели профилактическую беседу.

Читайте также: 13-летняя на Харьковщине после ссоры сбежала в другой город

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
13.08.2024, 10:21
Войска РФ готовятся к наступательным действиям на Харьковщине: где именно
Войска РФ готовятся к наступательным действиям на Харьковщине: где именно
14.08.2024, 11:53
В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение
В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение
14.08.2024, 10:32
Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка
Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка
14.08.2024, 11:15
Главные новости Харькова 14 августа: 13 боев на севере области, пожар в лесу
Главные новости Харькова 14 августа: 13 боев на севере области, пожар в лесу
14.08.2024, 11:57
На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине
На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине
14.08.2024, 12:27

Новости по теме:

17:36
Мужчина ограбил юношу на Харьковщине – и получил 9,5 лет
09:08
Массированный ракетный обстрел Богодуховщины: пострадали семь человек
08:40
Четыре ребенка пострадали в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
22:09
Россияне ударили ракетой Северной Кореи по Богодухову в Харьковской области
08:04
ВС РФ планировали наступать на Харьков с 4 направлений, что сейчас — Мусиенко

Вы читали новость: «Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Богодухов на Харьковщине полицейские вернули домой подростка, который хотел поехать в другую область.".