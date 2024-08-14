Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В городе Богодухов на Харьковщине полицейские вернули домой подростка, который хотел поехать в другую область.
В полночь на вокзале правоохранители обратили внимание на парня. Он был один и выглядел довольно растерянно, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе беседы полицейские выяснили, что 15-летний парень долго гулял по улицам города и решил с утра поехать в Сумскую область. Несовершеннолетнего ребенка отвезли в Богодуховский райотдел полиции. В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили его данные», — добавили копы.
«Путешественника» передали матери, с ней провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Богодухов на Харьковщине полицейские вернули домой подростка, который хотел поехать в другую область.".