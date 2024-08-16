О первом за месяц массированном штурме РФ в районе Липцев рассказал Федоренко
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал свою публикацию относительно первого за последний месяц российского штурма сразу на нескольких отрезках Липцевского направления на севере Харьковщины 13 августа.
«Противник имеет, по моему убеждению, четкие приказы делать невозможное, чтобы иметь успех в Харьковской области. Иначе нельзя объяснить то, какие действия он предпринимает на поле боя», — отметил комбат.
Он рассказал, что для штурма враг привлек легкобронированную и бронированную технику, обваренную металлическими укрытиями, внутри которой пряталась штурмовая пехота. Ее планировали доставить на линию боевого соприкосновения.
«Эти мероприятия происходили у противника по донецкому сценарию. Это БМП, танки, которые обварены сетками. Под сетками находится штурмовая пехота. Первые бронемашины идут с тралами, чтобы пытаться снять минные заграждения Сил обороны. И этот штурм был достаточно массированный в зоне ответственности двух бригад», — констатировал Федоренко.
Вражеское нашествие отражали бойцы 92-й ОШБр, 43-й ОАБр и других подразделений Сил обороны.
«90% техники, которая участвовала в ударно-штурмовых действиях, была уничтожена. В частности, только батальону «Ахиллес» удалось сжечь в тот день четыре танка и три боевые машины пехоты. Штурмовая пехота противника, которой удалось спешиться в течение последнего периода, была также уничтожена. Противник в результате этой атаки успеха на поле боя не имел», — подчеркнул комбат.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщал о 13 боях на севере Харьковщины 13 августа — в районах Глубокого, Липцев, Тихого и Волчанска.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, липцы, Харьков, штурм, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 09:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал свою публикацию относительно первого за последний месяц российского штурма сразу на нескольких отрезках Липцевского направления на севере Харьковщины 13 августа.".