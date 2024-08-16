Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував свою публікацію щодо першого за останній місяць російського штурму одразу на кількох ділянках Липцівського напрямку на півночі Харківщини 13 серпня.

«Противник має, на моє переконання, чіткі накази робити неможливе, щоб мати успіх в Харківській області. Інакше не можна пояснити те, які дії він вчиняє на полі бою», – зазначив комбат.

Він розповів, що для штурму ворог залучив легкоброньовану та броньовану техніку, обварену металевими укриттями, усередині якої ховалася штурмова піхота. Її планували доставити на лінію бойового зіткнення.

«Ці заходи відбувалися у противника за донецьким сценарієм. Це БМП, танки, які обварені сітками. Під сітками знаходиться штурмова піхота. Перші бронемашини йдуть з тралами, щоб намагатися зняти мінні загородження Сил оборони. І цей штурм був достатньо масований у зоні відповідальності двох бригад», — констатував Федоренко.

Ворожу навалу відбивали бійці 92-ї ОШБр, 43-ї ОАБр та інших підрозділів Сил оборони.

“90% техніки, яка брала участь в ударно-штурмових діях, було знищено. Зокрема, тільки батальйону “Ахіллес” вдалося спалити в той день чотири танки та три бойові машини піхоти. Штурмова піхота противника, якій вдалося спішитися протягом останнього періоду, була також знищена. Противник у результаті цієї атаки успіху на полі бою не мав”, – наголосив комбат.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв про 13 боїв на півночі Харківщини 13 серпня – у районах Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська.