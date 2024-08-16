Live
  • Пт 16.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко

Події 09:37   16.08.2024
Олена Нагорна
Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував свою публікацію щодо першого за останній місяць російського штурму одразу на кількох ділянках Липцівського напрямку на півночі Харківщини 13 серпня.

«Противник має, на моє переконання, чіткі накази робити неможливе, щоб мати успіх в Харківській області. Інакше не можна пояснити те, які дії він вчиняє на полі бою», – зазначив комбат.

Він розповів, що для штурму ворог залучив легкоброньовану та броньовану техніку, обварену металевими укриттями, усередині якої ховалася штурмова піхота. Її планували доставити на лінію бойового зіткнення.

«Ці заходи відбувалися у противника за донецьким сценарієм. Це БМП, танки, які обварені сітками. Під сітками знаходиться штурмова піхота. Перші бронемашини йдуть з тралами, щоб намагатися зняти мінні загородження Сил оборони. І цей штурм був достатньо масований у зоні відповідальності двох бригад», — констатував Федоренко.

Ворожу навалу відбивали бійці 92-ї ОШБр, 43-ї ОАБр та інших підрозділів Сил оборони.

“90% техніки, яка брала участь в ударно-штурмових діях, було знищено. Зокрема, тільки батальйону “Ахіллес” вдалося спалити в той день чотири танки та три бойові машини піхоти. Штурмова піхота противника, якій вдалося спішитися протягом останнього періоду, була також знищена. Противник у результаті цієї атаки успіху на полі бою не мав”, – наголосив комбат.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв про 13 боїв на півночі Харківщини 13 серпня – у районах Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини
Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини
16.08.2024, 10:22
По Приколотному прилетіли 3 УМПБ, по Золочеву – 4 КАБи – поліція Харківщини
По Приколотному прилетіли 3 УМПБ, по Золочеву – 4 КАБи – поліція Харківщини
16.08.2024, 10:03
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов
15.08.2024, 09:20
Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко
Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко
16.08.2024, 09:37
Двоє загиблих і 12 постраждалих на Харківщині – інформація ХОВА про обстріли
Двоє загиблих і 12 постраждалих на Харківщині – інформація ХОВА про обстріли
16.08.2024, 09:06
Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії
16.08.2024, 06:00

Новини за темою:

07:52
Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви
09:14
Чи вплинула ситуація на Курщині на фронт в Харківській області: коментар воїна
19:30
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
13:21
«Вдалося деокупувати частину території» – військовий про північ Харківщини
10:25
Що обговорювали із Сирським командири підрозділів БПЛА, повідомив Федоренко

Ви читали новину: «Про перший за місяць масований штурм РФ у районі Липців розповів Федоренко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 09:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував свою публікацію щодо першого за останній місяць російського штурму одразу на кількох ділянках Липцівського напрямку на півночі Харківщини 13 серпня.".