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Порыбачил на более чем 100 тыс. грн: на реке на Харьковщине попался браконьер

Общество 16:23   16.08.2024
Виктория Яковенко
Порыбачил на более чем 100 тыс. грн: на реке на Харьковщине попался браконьер Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

15 августа в 06:00 на Оскольском водохранилище недалеко от села Оскол Изюмского района обнаружили мужчину на лодке и с запрещенным орудием ловли — одной сеткой.

Браконьер успел выловить 25 кг рыбы: карась серебристый – 42 экз., лещ – 3 экз., густера – 20 экз., судак – 4 экз., сом – 2 экз., сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценили более чем в 127 тыс. грн. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления (ч. 1 ст. 249 УКУ). Запрещенное орудие ловли, лодку и рыбу изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 августа в 06:00 на Оскольском водохранилище недалеко от села Оскол Изюмского района обнаружили мужчину на лодке и с запрещенным орудием ловли — одной сеткой.".