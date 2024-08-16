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Порибалив на понад 100 тис. грн: на річці на Харківщині попався браконьєр

Суспільство 16:23   16.08.2024
Вікторія Яковенко
Порибалив на понад 100 тис. грн: на річці на Харківщині попався браконьєр Фото: Харківський рибоохоронний патруль

15 серпня о 06:00 на Оскільському водосховищі неподалік села Оскіл Ізюмського району виявили чоловіка на човні та із забороненим знаряддям лову – однією сіткою.

Браконьєр встиг виловити 25 кг риби: карась сріблястий – 42 екз., лящ – 3 екз., плоскирка – 20 екз., судак – 4 екз., сом – 2 екз, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 127 тис. грн. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального злочину (ч. 1 ст. 249 ККУ). Заборонене знаряддя лову, човен та рибу вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Порибалив на понад 100 тис. грн: на річці на Харківщині попався браконьєр»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 серпня о 06:00 на Оскільському водосховищі неподалік села Оскіл Ізюмського району виявили чоловіка на човні та із забороненим знаряддям лову – однією сіткою.".