Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали

Сегодня копы разыскали дерзкого водителя, прославившегося в соцсетях тем, что ездил по встречной полосе по городу, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Мужчина признал свою вину. На водителя патрульные составили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств, проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил обгона) КУоАП.