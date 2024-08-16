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Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали

Происшествия 22:11   16.08.2024
Оксана Якушко
Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Сегодня копы разыскали дерзкого водителя, прославившегося в соцсетях тем, что ездил по встречной полосе по городу, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Мужчина признал свою вину. На водителя патрульные составили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств, проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил обгона) КУоАП.

Фото: Патрульная полиция Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 22:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня копы разыскали дерзкого водителя, прославившегося в соцсетях тем, что ездил по встречной полосе по городу, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".