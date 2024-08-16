Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали

Сьогодні копи розшукали зухвалого водія, який прославився у соцмережах тим, що їздив зустрічною смугою містом, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Чоловік визнав свою провину. На водія патрульні склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів, проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил обгону) КУпАП.