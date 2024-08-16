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Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали

Події 22:11   16.08.2024
Оксана Якушко
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали

Сьогодні копи розшукали зухвалого водія, який прославився у соцмережах тим, що їздив зустрічною смугою містом, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Чоловік визнав свою провину. На водія патрульні склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів, проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил обгону) КУпАП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 22:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні копи розшукали зухвалого водія, який прославився у соцмережах тим, що їздив зустрічною смугою містом, повідомила патрульна поліція Харківської області.".