Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
Сьогодні копи розшукали зухвалого водія, який прославився у соцмережах тим, що їздив зустрічною смугою містом, повідомила патрульна поліція Харківської області.
Чоловік визнав свою провину. На водія патрульні склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів, проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил обгону) КУпАП.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: водій, коп, патрульная полиция Харьковской области, тесла, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 22:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні копи розшукали зухвалого водія, який прославився у соцмережах тим, що їздив зустрічною смугою містом, повідомила патрульна поліція Харківської області.".