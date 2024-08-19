Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер сядет на 6 лет
Ранее судимый 35-летний житель поселка Солоницевка, выдававший себя за волонтера, получил приговор.
«В феврале злоумышленник разместил в интернете объявление о помощи с эвакуацией людей и домашних животных из районов Харьковщины, где ведутся активные боевые действия. Выдавая себя за члена волонтерской организации, мужчина сообщал заинтересованным лицам о необходимости перевести предоплату в размере 1000 гривен — якобы на топливо», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Однако сразу после зачисления денег на карточку фигурант переставал выходить на связь. Установлено, что от действий злоумышленника пострадали 15 человек.
Кроме того, в конце декабря прошлого года мужчина проник в подвальное помещение одной из харьковских больниц и похитил оттуда генератор, который затем планировал продать, добавили в прокуратуре.
«Загрузив генератор на тачку, которую заранее подготовил и взял с собой, злоумышленник пытался покинуть территорию медучреждения, однако был замечен охранником и задержан», — отметили правоохранители.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно, а также в покушении на кражу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УКУ). Фигурант проведет в тюрьме 6 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обманул, прокуратура, псевдоволонтер, суд, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый 35-летний житель поселка Солоницевка, выдававший себя за волонтера, получил приговор.".