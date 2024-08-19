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Обіцяв допомогти з евакуацією: псевдоволонтер на Харківщині сяде на 6 років

Суспільство 11:54   19.08.2024
Вікторія Яковенко
Обіцяв допомогти з евакуацією: псевдоволонтер на Харківщині сяде на 6 років

Раніше судимий 35-річний житель селища Солоницівка на Харківщині, який видавав себе за волонтера, отримав вирок.

«У лютому зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про допомогу з евакуацією людей та домашніх тварин з районів Харківщини, де ведуться активні бойові дії. Видаючи себе за члена волонтерської організації, чоловік повідомляв зацікавленим особам про необхідність переказати передоплату в розмірі 1000 гривень — нібито на паливо», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Однак одразу після зарахування грошей на картку фігурант переставав виходити на зв’язок. Встановлено, що від дій зловмисника постраждали 15 людей.

Крім того, наприкінці грудня торік чоловік проник до підвального приміщення однієї з харківських лікарень та викрав звідти генератор, який потім планував продати, додали в прокуратурі.

«Завантаживши генератор на тачку, яку заздалегідь підготував і взяв із собою, зловмисник намагався покинути територію медзакладу, однак був помічений охоронцем і затриманий», – зазначили правоохоронці.

У суді чоловік повністю визнав свою вину. Його визнали винним у шахрайстві, вчиненому повторно, а також у замаху на крадіжку (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі 6 років.

Читайте також: Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше судимий 35-річний житель селища Солоницівка на Харківщині, який видавав себе за волонтера, отримав вирок.".