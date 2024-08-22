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Днем до +36. Какой будет погода 23 августа в Харькове и области

Погода 21:22   22.08.2024
Оксана Якушко
Днем до +36. Какой будет погода 23 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 16-21°, местами 11-13°; днем 31 – 36°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 19 — 21°, днем ​​32 — 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".