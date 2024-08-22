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Вдень до +36. Якою буде погода 23 серпня у Харкові та області

Погода 21:22   22.08.2024
Оксана Якушко
Вдень до +36. Якою буде погода 23 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 23 серпня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря: вночі 16 – 21°, місцями 11 – 13°; вдень 31 – 36°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 19 – 21°, вдень 32 – 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 серпня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".