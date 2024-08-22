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ВС РФ наиболее активны в Волчанске, штурмуют с разных направлений – ВСУ

Общество 10:18   22.08.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ наиболее активны в Волчанске, штурмуют с разных направлений – ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе населенного пункта Глубокое противник произвел внутреннюю замену личного состава боевых изменений и эвакуировал потери. Отмечено заведение на позиции личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. В районе Бугроватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в Волчанске, где враг с разных направлений пытается штурмовать позиции СОУ», — отметили защитники.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 82 человека. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".