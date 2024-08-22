ВС РФ наиболее активны в Волчанске, штурмуют с разных направлений – ВСУ
На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«В районе населенного пункта Глубокое противник произвел внутреннюю замену личного состава боевых изменений и эвакуировал потери. Отмечено заведение на позиции личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. В районе Бугроватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в Волчанске, где враг с разных направлений пытается штурмовать позиции СОУ», — отметили защитники.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 82 человека. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ворог, враг, направление, ОТГВ "Харьков", харьковское, штурм;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 10:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".