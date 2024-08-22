ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків»
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, повідомили в ОТУВ «Харків».
«В районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню заміну особового складу бойових змін та здійснив евакуацію втрат. Відмічено заведення на позиції особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. В районі Бугруватки ворог провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях. Найбільша активність російських окупантів зберігається у Вовчанську, де ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції СОУ», – зазначили захисники.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 82 особи. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, направлення, ОТГВ "Харьков", харьковское, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 10:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, повідомили в ОТУВ «Харків».".