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ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків»

Суспільство 10:18   22.08.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, повідомили в ОТУВ «Харків».

«В районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню заміну особового складу бойових змін та здійснив евакуацію втрат. Відмічено заведення на позиції особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. В районі Бугруватки ворог провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях. Найбільша активність російських окупантів зберігається у Вовчанську, де ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції СОУ», – зазначили захисники.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 82 особи. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, повідомили в ОТУВ «Харків».".