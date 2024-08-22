ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків»

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, повідомили в ОТУВ «Харків».

«В районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню заміну особового складу бойових змін та здійснив евакуацію втрат. Відмічено заведення на позиції особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. В районі Бугруватки ворог провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях. Найбільша активність російських окупантів зберігається у Вовчанську, де ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції СОУ», – зазначили захисники.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 82 особи. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки.