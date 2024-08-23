Чиновники Чугуева давали данные о псевдоразрушениях для присвоения денег — ХАЦ
Полиция расследует уголовное дело, как завладели бюджетными средствами во время проведения аварийно-восстановительных работ на территории Чугуева, сообщает ХАЦ.
По указанию должностных лиц договора на восстановление заключали по предварительным договоренностям с ограниченным кругом подрядчиков. Перед проведением тендера техническое задание согласовывали с будущим исполнителем работ, что создавало условия для неконкурентной борьбы на аукционе.
«Должностные лица вносили недостоверные данные в дефектные акты с целью завышения объемов необходимых работ и создания условий для присвоения бюджетных средств», – говорится в постановлении.
Также правоохранители выделили двух подрядчиков, имевших большое количество фиктивно созданных ФЛП, с которыми заключали договоры на проведение восстановления. Эти подрядчики на протяжении 2023-2024 годов получили за аварийно-восстановительные работы более 150 млн. грн.
В постановлении говорится о работах, которые заказывало Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Чугуева. Двумя основными подрядчиками этого предприятия на протяжении последних лет были ООО «Грандстройуголь» Вячеслава Амирова и ООО «Гарант Строй Украина».
Основателями последнего являются люди из окружения мэра города Галины Минаевой: Александр Холоша, Дмитрий Бутов, Дмитрий Никулин. Холоша и Никулин получали деньги также как ФЛП от коммунальщиков.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, відновлення, восстановление, полиция, ХАЦ, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 22:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция расследует уголовное дело, как завладели бюджетными средствами во время проведения аварийно-восстановительных работ на территории Чугуева, сообщает ХАЦ.".