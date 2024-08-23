Посадовці Чугуєва давали дані про псевдоруйнування для привласнення грошей
Поліція розслідує кримінальну справу, як заволоділи бюджетними коштами під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на території Чугуєва, повідомляє ХАЦ.
За вказівкою посадових осіб договори на відновлення укладали за попередніми домовленостями із обмеженим колом підрядників. Перед проведенням тендеру технічне завдання погоджували безпосередньо із майбутнім виконавцем робіт, що створювало умови для неконкурентної боротьби на аукціоні.
«Посадові особи вносили недостовірні дані до дефектних актів з метою завищення обсягів необхідних робіт та створення умов для привласнення бюджетних коштів”, – йдеться в ухвалі.
Також правоохоронці виокремили двох підрядників, що мали велику кількість фіктивно створених ФОПів, із якими укладали договори на проведення відбудови. Ці підрядники впродовж 2023-2024 років отримали за аварійно-відновлювальні роботи понад 150 млн грн.
В ухвалі йдеться про роботи, які замовляло Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Чугуєва. Двома основними підрядниками у цього підприємства впродовж останніх років були ТОВ “Грандбудвугілля” Вячеслава Амірова та ТОВ “Гарант Буд Україна”.
Засновниками останнього є люди з оточення мера міста Галини Мінаєвої: Олександр Холоша, Дмитро Бутов, Дмитро Нікулін. Холоша та Нікулін отримували гроші також як ФОП від комунальників.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: євідновлення, відновлення, поліція, ХАЦ, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 22:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розслідує кримінальну справу, як заволоділи бюджетними коштами під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на території Чугуєва, повідомляє ХАЦ.".